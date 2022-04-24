دبلوماسي عربي ينجو من حادث إطلاق نار في واشنطن

نجا الدبلوماسي الكويتي المستشار محمد العميري، والذي يعمل في بعثة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من حادث إطلاق نار في واشنطن، حيث كان متواجدًا بالقرب من إحدى المدارس.



وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية المحلية، اليوم الأحد، أن 14 طلقة أصابت سيارة الدبلوماسي العربي، مشيرة إلى أن «العميري» لم يصب بأي أذى، حيث كان ينتظر داخل سيارته، خروج أبنائه من المدرسة.



ولم يعرف بعد خلفيات الحادث، وهل كان يستهدف الدبلوماسي الكويتي، أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.



وفي سبتمبر 2021، قال موقع «كويتيون في أمريكا»، إن أحد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت شقته لوابل من الرصاص، من قبل مجموعة مسلحة.