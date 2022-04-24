 السلطان العماني يبعث بقية تهنئة لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية - بوابة الشروق
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السلطان العماني يبعث بقية تهنئة لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية

هديل هلال
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 10:31 م

بعث السلطان العماني هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم الأحد.

وأعيد انتخاب الوسطي الليبرالي إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية، لولاية ثانية، بعدما حصد 58.2 من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة من الأصوات لمنافسته، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن.

وحصد ماكرون ما بين 57.6 و58.2 بالمئة من الأصوات، متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4 في المئة من الأصوات، بحسب تلك التقديرات شبه النهائية.

وتراوحت نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ما بين 27.8 و29.8 بالمئة.

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