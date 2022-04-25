زعيم اليسار المتطرف بفرنسا يتطلع للانتخابات البرلمانية في يونيو

دعا زعيم اليسار المتطرف بفرنسا، جان لوك ميلينشون، الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين، أنصاره إلى حشد الجهود من أجل الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل.

وقال في كلمة الكترونية ألقاها مساء اليوم الأحد: "لا تستسلموا"، بعد أن بدا الرئيس إيمانونيل ماكرون أنه الفائز بجولة الإعادة، وفقا للتوقعات. وقال ميلينشون الذي حصل على أكثر من 20% من الأصوات في الجولة الأولى: "على العكس، كونوا نشطين".

وقال إن "عالما آخر أمر ممكن.. الجولة الثالثة من التصويت تبدأ هذا المساء. بإمكانكم إلحاق الهزيمة بماكرون". وقال إن "الملكية الرئاسية" لماكرون لم تنج إلا لعدم وجود بديل.