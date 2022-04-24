الرئيس العراقي يؤكد ضرورة غلق الثغرات الأمنية ودعم القوات المسلحة لملاحقة خلايا داعش

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، ضرورة غلق الثغرات الأمنية ودعم القوات المسلحة العراقية لملاحقة خلايا داعش الإرهابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الرئيس برهم صالح، استقبل اليوم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، وبحث معه "الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور".

وأكد الرئيس العراقي بحسب البيان "أهمية توحيد الصف ودعم القوات المسلحة وغلق الثغرات الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المواطنين، ومواصلة الضغط على فلول الإرهاب وقطع الطريق أمامها في تهديد أمن البلاد، ومنع المتربصين الذين يحاولون التعرض للتعايش السلمي والمجتمعي بين العراقيين".

وأعلن العراق يوم أمس السبت انطلاق المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) لتعقب مسلحي تنظيم داعش غربي البلاد بمشاركة قطاعات أمنية مختلفة.

وتشن القوات العراقية عمليات ملاحقة مستمرة لخلايا داعش رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 طرد عناصر التنظيم وفرض السيطرة الكاملة على جميع أراضي البلاد.