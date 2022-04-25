 مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة شمالي بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة شمالي بوركينا فاسو

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:56 م

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، مقتل 15 شخصًا، بينهم 9 جنود، في هجمات مسلحة منسقة شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الجيش في بوركينا فاسو إيضاحه أن مفرزتين عسكريتين في منطقتي "جاسكيندي" و"بوبي مينجاو" في إقليم سوم بمنطقة الساحل، قد هاجمهما إرهابيون، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا.

وأضاف الجيش أن العمليات الأمنية جارية في المنطقتين المُشار إليهما.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن هذه الهجمات الأخيرة تُعد الأحدث في سلسلة أعمال العنف المتزايدة المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بوركينا فاسو.

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