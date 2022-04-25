البرلمان الموريتاني يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة

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صوت البرلمان الموريتاني اليوم الأحد، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال بأغلبية مريحة.

وصوت 106 نائبا لصالح الحكومة الجديدة التي شكلها ولد بلال في بداية أبريل الحالي بعد أن أعاد الرئيس الموريتاني تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ضمت 16 وجها جديدا.

وصوت 13 نائبا من المعارضة ضد منح الثقة للحكومة واعتبروا أن لا شيء جديدا في برنامج هذه الحكومة سوى إعادة تدوير وتعيين أوجه الفساد وسوء إدارة موارد الدولة وزيادة فقر المواطنين وتردي ظروفهم المعيشية وتفشي البطالة وارتفاع التضخم والأسعار وغياب الرؤية لحل مشاكل وأزمات البلاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والمالية .

في حين أشاد نواب الاغلبية الحاكمة المؤيدة للحكومة بإنجازات الحكومة السابقة وببرنامج الحكومة الجديدة والآفاق التي حددتها لإيجاد حلول لمشاكل البلاد.

ويضم البرلمان الموريتاني 157 نائبا أغلبهم من الموالاة.