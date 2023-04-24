ريال مدريد يعرض هازارد للبيع مجانا

وصل البلجيكي إيدين هازارد، للحلقة الأخيرة في مشواره مع ريال مدريد، بعد قرار إدارة النادي الملكي بعرضه للبيع مجانًا.

صحيفة (آس) الإسبانية، أشارت اليوم الإثنين، إلى أن إدارة الريال تريد التخلص من استمرار هازارد بصفوف الميرنجي في الموسم المقبل وإنهاء عقده بأسرع وقت في ظل حصوله على راتب كبير رغم مشاركته الضعيفة لدقائق قليلة في الموسم الجاري وكثرة أصاباته.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أبلغت نجم تشيلسي السابق، باختيار للفريق الذي يرغب في الانتقال إلى صفوفه بالموسم المقبل مقابل التخلي عنه مجانًا، ومنحه الجزء المتبقي من راتبه للرحيل.

واتمت الصحيفة تقريرها بأن محاولات ريال مدريد المغرية مع هازارد قد تنتهي بالفشل في ظل رغبة اللاعب الاستمرار مع الفريق لنهاية عقده حتى العام المقبل 2024.