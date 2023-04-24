الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعتزمان الاعتراف المتبادل بقرارات محاكمهما وتنفيذها

يعتزم الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الاعتراف المتبادل في المستقبل بقرارات محاكمهما في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها.



وصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لصالح إقامة علاقات بموجب المعاهدة الدولية ذات الصلة مع أوكرانيا، حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي.



وقرر المجلس أنه لا توجد عقبات أساسية أمام ذلك في أوكرانيا، على سبيل المثال فيما يتعلق باستقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية ومكافحة الفساد.



وتدخل ما يطلق عليها اتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها، حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.



وسيلزم هذا الدول الموقعة على المعاهدة بالاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول الموقعة الأخرى وتنفيذها، وصدقت أوكرانيا على اتفاقية عام 2022.



وقالت إن قرار اليوم الإثنين كان: "أداة مهمة لتسهيل أنشطة التجارة الدولية".