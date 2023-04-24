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أعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "جميلة".

وقالت خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"،إن المشاهد التي تجمعها بالفنانة عبير صبري كانت ممتعة؛ ولكنها كانت الأكثر شرا.

وتابعت: "مشاهدي أنا وعبير صبري كانت أحقر مشاهد في الكون .. وأنا مكنتش مستوعبة المشاهد دي كنت بقول هو فيه كدا؟"، مؤكدة أنها كانت هناك متعة وجاذبية كبيرة في تلك المشاهد.

ولفتت إلى أن أصعب مشهد في المسلسل هو ذهابها لعبير صبري بجانب الكثير من النساء لضربها،

وتابعت: "مشهد لما كنت رايحة لعبير صبري مع ستات كتير علشان يضربوها كانت صعب لأني كنت أتخانت ورايحة أنتقم ولكن كان لازم يبقي عندي غرور ومكنتش عايزة يبان الغضب والمشهد فيه تعبيرات كتيرة وظروف تصوير المشهد كانت مضغوطة".

وتابعت: "شخصيتي الشريرة في جميلة لسه ملازماني..والناس بقت مخضوضة من تعبيرات وشي.. وبقيت أستخدم مصطلحات بعيدة عني".