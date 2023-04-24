أول طائرة إجلاء ألمانية من السودان تهبط في برلين

هبطت أول طائرة إجلاء عسكرية ألمانية في برلين، وعلى متنها 101 شخص قادمين من السودان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.



وقالت الوزراة، إن الطائرة كان على متنها مواطنين ألمان وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى رعايا دول شريكة، وبعد توقف في الأردن، وصل الركاب إلى العاصمة الألمانية الساعة 6:15 صباحا بتوقيت برلين (0415 بتوقيت جرينتش).



وكغيرها من الدول، بدأت ألمانيا إجلاء عسكريا يوم الأحد، وحلقت 3 طائرات تابعة للقوات المسلحة الألمانية من طراز إيرباص (إيه 400 إم إس) إلى السودان؛ لنقل الأشخاص المزمع إجلاؤهم.



وتتطلع القوات المسلحة الألمانية ووزارة الخارجية؛ لنقل أكثر من 300 مواطن ألماني مسجلين في قائمة الأزمات، بالإضافة إلى مواطني دول شريكة إن أمكن.



ويشارك في المهمة أكثر من ألف عنصر من قوات الجيش الألماني.