كشف الفنان محمد فراج، عن بدء تصوير مسلسل «الغرفة 207»؛ في غضون الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليًا على الانتهاء من المراحل الأولى من كتابة وإعداد سيناريو الجزء الثاني من المسلسل.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية على شاشة «العربية»، الأحد، أن يبدأ تصوير المسلسل في شهر غضون شهر يوليو وأغسطس المقبل.

وعلق على ردود فعل الجمهور إزاء النجاح الذي حققه المسلسل، قائلا: «الحمد لله.. كرم كبير من عند ربنا اللي حصل لي في الغرفة 207».

وعلى صعيد آخر يتعلق بمشاركته في مسلسل «حرب» الذي أذيع مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان، أوضح أن تواجد المخرج أحمد نادر جلال على رأس العمل؛ كان سببا رئيسيا في تحمسه الشخصي نحو خوض هذه التجربة، إلى جانب عوامل أخرى جديرة بالإشادة مثل شركة الإنتاج والدور.

وأضاف أن ظروف العام الحالي؛ اختلفت كثيرا على صعيد ضغط العمل مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة، موضحا أنه لم يمر بفترة تحضير كافية لدراسة الدور، حيث إن التصوير قد بدأ بعد مضي 5 أيام من تلقي العرض.

وأكد أن مسلسل حرب كان يمثل؛ اختبار وتحد جديد عقب مسلسل الاختيار وفيلم الممر، موضحا أن الأعمال الوطنية التاريخية تلعب دور هام في كشف الحقائق أمام الأجيال القادمة التي لم تعش هذه الحقبة، معقبا: «هذه الأعمال تعرف الأجيال الجديدة الحقائق والأكاذيب ومن الصواب والخطأ ومن الذي فرط وخان ومن الذي ضحى وصان».