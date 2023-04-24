إسبانيا تجلي مواطنين ودبلوماسيين من السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجلت إسبانيا، مواطنين ودبلوماسيين إسبان من السودان، وسط استمرار القتال في البلاد، وفقا لما جاء في تغريدة لوزير الخارجية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إن طائرات تابعة للقوات الجوية الإسبانية غادرت الخرطوم وعلى متنها مواطنين وموظفين بالسفارة الإسبانية.

وتابع أن مواطنين من دول أوروبية ومن أمريكا اللاتينية كانوا على متن الطائرات التي غادرت دون حوادث.

وكتب عبر تويتر "نكرر الدعوة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار في السودان".

وصرحت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، في وقت سابق بأن إسبانيا تعتزم نشر ما إجماليه ست طائرات في إطار عمليات الإجلاء.