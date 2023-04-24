نص منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على السوريين في القنيطرة (شاهد)

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان القنيطرة جنوب غربي سوريا من التعاون مع حزب الله اللبناني.



وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه بعد هجوم منسوب لإسرائيل الليلة الماضية على أهداف تابعة لحزب الله في القنيطرة (لم تذكر تفاصيله)، وزع سلاح الجو الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على السكان السوريين في المنطقة منشورات.



وأضافت أن تلك المنشورات تضمنت بشكل غير عادي صورة أحد كبار عناصر حزب الله، ويدعى طارق ماهر، المسؤول عن المخابرات التابعة للتنظيم الشيعي في مرتفعات الجولان السورية.



وبحسب الصحيفة، حذّرت المنشورات، السكان بعدم التعاون مع حزب الله، وجاء فيها: «نراقب عن كثب وندرك التعاون الاستخباراتي الجاري مع حزب الله داخل مواقع الجيش السوري في المنطقة، بما في ذلك قرب الشريط الحدودي الإسرائيلي».



وأضافت المنشورات: «إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قربانا وجلب لكم ضررا أكبر من المنفعة، إن التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر».

אחרי תקיפה ארטילרית מדויקת שיוחסה הלילה לצה"ל ליד קונייטרה, מנשרי אזהרה חריגים חולקו לפנות בוקר לתושבים סורים באיזור:

"אלו ראש המודיעין הסורי סאמר אלדנה ובכיר מודיעין חיזבאללה טאריק מאהר, בסיור חזית ליד הגבול ברמה. שיתוף פעולה (איתם) יוביל לפגיעה".

חשיפה ואזהרה שבעבר קדמו לפעולה pic.twitter.com/zPjpL53hii — יואב זיתון (@yoavzitun) April 24, 2023

وفي الثامن من الشهر الجاري، قالت إسرائيل إن مستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، تعرضت لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية، وذلك في ذروة تصعيد آنذاك شمل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وقطاع غزة على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين داخله.