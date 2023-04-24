عمرو يوسف: اشتغلت سايس في أمريكا وأول أجر ليا كان 10 دولارات في الساعة

كشف الفنان عمرو يوسف، عن أول أجر حصل عليه في حياته، وذلك من خلال عمله بمطعم مخبوزات في الفترة الصباحية، وعمله كـ«سايس» سيارات بأحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المسائية.

وذكر خلال استضافته ببرنامج «مهكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن أجرة بالعمل الصباحي كان 10 دولار في الساعة، أما عمله في الفترة المسائية كان معتمدًا على نظام الإكرامية «البقشيش».

وعن علاقة الصداقة التي تربطه مع الفنان حسن الرداد، قال إن صداقتهما تمتد منذ 17 عامًا، ويعتبره صديق مدرسة رغم أنهما لم يكونا أصدقاء خلال فترة الدراسة، معقبًا: «حسن عيلة مش مجرد صديق بالاسم»- بحسب تعبيره.

يذكر أنه اجتمع كل من الفنان عمرو يوسف والفنان حسن الرداد، لأول مرة في بطولة مسرحية «كازانوفا»، بعد عملهم سويًا في مسلسل الدالي رمضان عام 2007.

وشاركهم بطولة المسرحية كل من الفنانة نسرين طافش، وسعد الصغير، وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسليمان عيد، وبدرية طلبة، والمسرحية من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

وعُرضت المسرحية بموسم الرياض عام 2022، ثم عرضها في عيد الفطر العام الماضي.