كشفت الفنانة انتصار، أنها تدخل في مناقشات بخصوص الأجر الذي تتقاضه في أعمالها الفنية، وفي أجور الزملاء المتواجدين في العمل أيضًا، وذلك أثناء التعاقد على أي عمل فني.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الأحد،: «أنا ببقى عايزة أعرف هيقيموني بكام، لأن المفروض يسعروني كويس وأتمن على قد مجهودي»-على حسب تعبيرها.

وأضافت أن التقدير المادي يكون للفنان نفسه، مما يشعره بالرضا عن نفسه والاحترام بداخل المكان، موضحة أنه يحدث استغلال للأزمات التي قد يمر بها بعض الفنانين أو ابتعادهم لفترة عن العمل، من قبل بعض الأشخاص للتعاقد معهم بأجور أقل مما يستحقونها.

وعقبت: «في ناس بتبقى عارفة تمنك، وتجيبك وتفاصل معاك وتستغل إنك قاعد في البيت سنة ولا إتنين، ويمضيك على أجر أقل وبعد ما يضحك عليك يطلع يقول للناس، مش عارفة إيه الشطارة في ده»- على حد قولها.

يذكر أن الفنانة انتصار، قد شاركت في مسلسل «ضرب نار»، والذي عُرض خلال شهر رمضان، والعمل كان من بطولة كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة سهير المرشدي، والفنان أحمد العوضي والفنان ماجد المصري، ومن إخراج مصطفى فكري.