وزير عراقي: الحكومة تسير ناحية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الجانب الأمريكي

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الإثنين، بأن العلاقات العراقية الأمريكية قوية ومتطورة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.



وقال وزير الخارجية العراقي، في مقابلة مع تلفزيون "العهد"، مساء اليوم، إن "من مصلحتنا أن تكون العلاقات العراقية الأمريكية قوية ومتطورة، وأن سياسة الحكومة الحالية تسير باتجاه تطوير هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية مع الجانب الأمريكي".



وذكر أن الحكومة العراقية، تسعى إلى العمل من "أجل استقلالية القرار العراقي، رغم أن هناك تدخلات دولية في الشأن العراقي عسكريا وسياسيا ونلمس أن هناك تأثيرات خارجية على القرار العراقي ".



ودعا حسين، إلى توحيد القرار العراقي داخليا لمواجهة التدخلات من دول الجوار، وعلينا إدارة الأزمات مع دول الجوار سياسيا وليس عسكريا ومن بينها الأزمة مع تركيا في تدخلاتها العسكرية في مناطق إقليم كردستان".



وأوضح "أن الدولة العراقية لا تفكر في اللجوء إلى المواجهة العسكرية في إدارة الأزمات مع دول الجوار، وأن الدولة لا تتعامل في حل هذه الأزمات من منطق الفصائل المسلحة لأن المواجهة العسكرية مع دول الجوار، لا تجدي نفعا ولن تؤدي إلى نتيجة، إضافة إلى ذلك أن التواجد العسكري التركي شمالي العراق هو تدخل وليس احتلالا".



وجدد الوزير العراقي موقف بلاده بأن" الوضع العراقي الحالي لا يسمح بالتطبيع مع إسرائيل أبدا لأن القوانين العراقية لا تسمح بذلك".