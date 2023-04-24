تأجيل الدوري الجزائري لإشعار آخر

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري، اليوم الاثنين، تأجيل الجولة 23 من المسابقة التي كانت مقررة يوم الخامس من مايو حتى اشعار آخر.

وعددت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي أسباب قرارها، منها كثرة المباريات المؤجلة، وطلب الأندية المعبر عنه خلال الجمعية العمومية العادية للرابطة بضرورة لعب كل المباريات المؤجلة.

إضافة إلى تمكينها من رؤية واضحة لبقية روزنامة الدوري التي سيتم الكشف عنها في الأول من مايو بعد إجراء مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ودور الـ16 لكأس الجزائر، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق من أجل الحفاظ على القيم والأخلاق الرياضية.

وكشفت الرابطة أن مباراتي شبيبة القبائل مع اتحاد الجزائر المؤجلة عن الجولة 18، وشباب بلوزداد مع وفاق سطيف المؤجلة عن الجولة 19، ستلعبان يوم الجمعة 5 مايو المقبل، فيما لم تكشف عن مواعيد خمس مباريات مؤجلة أخرى.