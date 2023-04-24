أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، أنه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تستمر متابعة جميع القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الصحة.



وأجرى الدكتور هاني عبد الباري سكرتير المركز، يرافقه شحاتة محمد مدير المتابعة وأشرف شعبان وكيل المتابعة بالوحدة المحلية بمتابعة الوحدات الصحية بالقرى؛ للتأكد من انضباط الأطباء والعاملين وتوافر الأدوية والأمصال والأكسجين، والتخلص الآمن من النفايات.



كما تابع حالة المواقف وتحصيل الكارتة، والتأكد من الالتزام وانضباط المحصلين.



وتابع جولته بمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق.