وزير الدفاع: بولندا تهدف إلى امتلاك أقوى جيش بري في أوروبا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك يوم الأحد إن بلاده تبنى أحد أقوى الجيوش في أوروبا وهي في طريقها لامتلاك أقوى جيش بري في المنطقة في غضون عامين.

جاء تصريح وزير الدفاع البولندي في حدث انتخابي خارج وارسو حيث بدأ حزبه الحاكم "القانون والعدالة" في جذب الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف.

وفي بلدة فوومين قال بلاشتشاك، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة اليمينية، إن الشرط المسبق لتحقيق قوة عسكرية أكبر هو إبقاء حزبه في السلطة.

وتابع الوزير البولندي "إذا قام الناخبون والشعب بمنحنا فترة ولاية أخرى، فيمكننا أن نلتقي مرة أخرى هنا في فوومين في غضون عامين، ويمكنني أن أظهر لكم أن الجيش البولندي سيكون أقوى جيش بري في أوروبا"، وفقا لما أوردته وكالة باب البولندية.

يشار إلى أن الحكومة التي يقودها حزب "القانون والعدالة" في وارسو هي واحدة من أقوى المؤيدين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.

ولا تقوم الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتزويد جارتها -أوكرانيا- بالدبابات والطائرات المقاتلة وكميات كبيرة من الأسلحة الأخرى فحسب، ولكنها تقوم أيضا بزيادة حجم الجيش البولندي بقوة وزيادة الإنفاق الدفاعي.