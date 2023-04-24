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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
سول (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 5:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 5:23 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى نحو 5 آلاف إصابة، نظرا لانخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت كوريا الجنوبية 5027 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 20 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 31 مليونا و83 ألفا و586 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و427 وفاة.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 146 مريضا، مقابل 144 في اليوم السابق.


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