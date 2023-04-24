قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن الفنانة ريهام حجاج رشحتها لدور "شيري" في مسلسل "جميلة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء الأحد: "اتخضيت من شخصية شيري، ومكنتش عارفة أتخيل شكلها وطريقتها، وكانت شخصية صعبة جدا".

وأكدت أنها واجهت صعوبة في تكوين شخصية "شيري"، مضيفة: "أول يوم تصوير كان الأصعب بالنسبة لي ومكنتش عارفة أمسك الشخصية: لأنها شخصية شريرة، وأنا مش متعودة على أدوار الشر".

وأوضحت أن السيناريست أيمن سلامة من ساعدها في تجسيد الشخصية بالشكل المطلوب.

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة النجمة ريهام حجاج، عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر على ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامى، ورحاب حسين.