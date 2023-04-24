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أكد الفنان ياسر جلال، أنه لا ينشغل بالشهرة والأضواء، ولكنه يهتم بتقديم أدوار هادفة وناجحة.

من جانبها، أعربت الفنانة مي عمر خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE"،عن سعادتها لمشاركتها لياسر خلال في أعمال فنية مختلفة، منهم مسلسل "الفتوة".

وتابعت: "ياسر جلال وشه خير عليا"، ليرد ياسر جلال، "مي نجمة بس عندها جحود".

من جانبها، قالت الفنانة ميمي جمال، إن السبب وراء نجاح العمل هو تفاهم وتميز طاقم العمل لتقديم المسلسل بالشكل المطلوب.

وأكدت أن مسلسل "علاقة مشروعة"، هو التعامل الثاني مع المخرج خالد مرعي لافتًا إلى أن التجربة الأولي في فيلم "لف ودوران".

ودافعت الفنانة ميمي جمال عن شخصية "بثينة"، في مسلسل علاقة مشروعة، قائلة، " مي في المسلسل كانت بتحب ياسر وعرضت عليه الجواز ورفض فأتجوزت صحبته علشان تغظيه علشان كرامتها.. وكل حاجة بتعملها كانت ليها مبرر وبدافع الحب ".