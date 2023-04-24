يسرا اللوزي: كره الناس لدوري في مسلسل جميلة دليل على نجاحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "جميلة".

وقالت خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، إنها لم تستطع استيعاب شخصية "شيري" في مسلسل "جميلة"، لافتة إلى تعلمها مصطلحات جديدة بعيدة تمامًا عن شخصيتها.

وأوضحت أنها لم تخش تجسيد دور "شيري"، قائلة: "مكنتش خايفة أعمل دور شر.. وكره الناس لدوري دليل على نجاحي.. والناس اقتنعت بالشخصية".

وأكدت أنه تم حصرها في أدوار معينة منذ ظهورها فنيا، وأنها أرادت الخروج منها، وخوض تجارب فنية مختلفة، عن أدوارها السابقة.

وتابعت: "تجسيدي لشخصية شيري تمرد وجرأة..علشان هي شخصية مختلفة عن أدواري السابقة ودور غريب وفيه تحدي".

وأكدت انجذابها للأدوار المختلفة التي تخوض من خلالها تحديات وتنافس فني، متابعة: "دور شيري صعب جدًا وغريب عني، ومختلف عن الأدوار اللي قدمتها".