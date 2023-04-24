الحظر البلغاري على المنتجات الزراعية الأوكرانية يدخل حيز التنفيذ

دخل حظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بلغاريا حيز التنفيذ اليوم الإثنين، وسط احتجاجات من مصنعي الزيوت النباتية ومنتجات الزيوت.

وقالت جمعية مصنعي زيوت الطعام إن الحظر، الذي يؤثر على بذور عباد الشمس، سيؤدي إلى صعوبات في تنفيذ العقود، وسيتسمر الحظر حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال رئيس الجمعية ياني يانيف للإذاعة الحكومية "لم نكن مستعدين لموقف من هذا القبيل".

ولدى إعلانه عن الحظر يوم الأربعاء الماضي، قال جالاب دونيف، رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، إن الحظر ضروري لمنع إفلاس المزارعين البلغاريين.

ويشمل الحظر نحو 20 من المنتجات الزراعية الأوكرانية التي لا تخضع لرسوم استيراد، ومن بينها الحبوب والألبان والفاكهة والخضروات واللحوم.

يُذكر أن بلغاريا هي رابع دولة من شرق أوروبا تفرض حظرا على المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا، إلا أنها لا تزال تسمح بنقل تلك المنتجات عبر أراضيها.