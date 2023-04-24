حكماء المسلمين: التعددية سنة كونية والتنوع والاختلاف حكمة لمشيئة إلهية

أكَّد مجلس حكماء المسلمين، أن التعدديَّة سنة كونيَّة، وأن التنوع والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلًا ثابتًا تتفرَّع عنه حقوق الاعتقاد وحريته، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه النَّاس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.

وقال المجلس في بيانٍ بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الـ 24 من أبريل كل عام، إنَّه يجب العمل على الإعلاء من قيم التعددية وقبول الآخر واحترامه، وأن يكون هذا الأساس هو منطلقَ الحوار بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات من أجل عالمٍ ينعم فيه الجميع بالسلام والأمن والاستقرار.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، جهودًا متعددة في تعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، إيمانًا منه بأن التعدديَّة وقبول الآخر تمثل ركيزةً أساسيةً في تعزيز السلام والتعايش الإنساني المشترك.