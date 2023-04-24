 أمين الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أمين الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:28 م
افتتح الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، فعاليات الفوج الـ18 من الطلاب الوافدين والوافدات من الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة ‏المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب ‏الوافدين بالمجلس، ضمن معسكر أبوبكر الصديق في الإسكندرية.

وشارك خلال فعاليات اليوم الاثنين، 42 طالبا وطالبة من ‏الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها ‏وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين.

وبدوره، قال محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهدف من لقاءات هذا الفوج نشر صحيح الدين، وتصحيح ‏المفاهيم الخاطئة، وبيان انحراف المنحرفين عنه والمتاجرين به، وتنقيته من ‏كل دخيل، وتحصين أبنائنا وشبابنا ‏من أصحاب الأفكار المتطرفة.‏

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