أمين الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، فعاليات الفوج الـ18 من الطلاب الوافدين والوافدات من الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة ‏المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب ‏الوافدين بالمجلس، ضمن معسكر أبوبكر الصديق في الإسكندرية.



وشارك خلال فعاليات اليوم الاثنين، 42 طالبا وطالبة من ‏الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها ‏وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين.



وبدوره، قال محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهدف من لقاءات هذا الفوج نشر صحيح الدين، وتصحيح ‏المفاهيم الخاطئة، وبيان انحراف المنحرفين عنه والمتاجرين به، وتنقيته من ‏كل دخيل، وتحصين أبنائنا وشبابنا ‏من أصحاب الأفكار المتطرفة.‏