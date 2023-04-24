أنشيلوتي: أحب ميسي وعودته ستكون رائعة

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يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن عودة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف برشلونة مطلع الموسم المقبل ستكون عودة رائعة لليجا الإسبانية.

وعلق أنشيلوتي عن عودة ميسي خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد أمام جيرونا والمقرر لها غدا الثلاثاء في الدوري الإسباني:" أحب ميسي كلاعب، عودته لبرشلونة ليست مشكلة بنسبة لي يمكنه فعل ما يشاء، وعودته للدوري الإسباني ستكون رائعة".

وتشير التقارير العالمية الصادرة عن مستقبل ميسي في الموسم المقبل، أن النجم الأرجنتيني أخطر إدارة برشلونة بسرعة حسم مصيره قبل اتخاذه قرار تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم آخر.