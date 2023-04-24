تسليم مذكرات هتلر المزيفة إلى الأرشيف الاتحادي في ألمانيا

من المنتظر تسليم المذكرات المزيفة للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، والتي تم نشرها في مجلة "شتيرن" قبل 40 عاما إلى الأرشيف الاتحادي الألماني خلال العام الحالي لتصبح متاحة هناك.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته مجموعة برتلسمان والأرشيف معا اليوم الإثنين.



وكانت مجلة "شتيرن" المملوكة لدار جونيار نشرت في عام 1983 مذكرات مزعومة لهتلر، تبين بعد أيام قليلة أنها مزيفة، وكانت هذه واحدة من أكبر الفضائح الإعلامية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



من جانبه، قال رئيس الأرشيف الاتحادي ميشائيل هولمان، إن المذكرات المزيفة هي " محاولة وقحة لإعطاء لمسة إنسانية للجرائم الوحشية للنازية، وجدت صدى داخل المجتمع في أعوام الثمانينيات".



وأضاف أن الوثائق سيتم حفظها بشكل دائم في مقر الأرشيف في مدينة كوبلنتس وستصبح متاحة في إطار التفويض القانوني للأرشيف.



وسيقوم معهد "آي إف زد" للتاريخ المعاصر بفحص المذكرات المزيفة، حيث تسعى مجموعة برتلسمان إلى الحصول على صورة موضوعية بقدر الإمكان حول كيفية وسبب نشر هذه المذكرات.



وبتكليف من مجموعة برتلسمان التي تعد "شتيرن" جزءا من حافظتها، سيقوم الباحثون بالبحث في الفترة الزمنية بين تأسيس المجلة على يد هنري نانين عام 1948 حتى خروجه منها عام 1983.



وكان النقاش حول دور نانين (1913-1996)، رئيس التحرير الأسبق للمجلة وصاحب مبادرة إنشائها، في الحقبة النازية أثير من جديد في مايو 2022 وذلك بسبب مساهمة استقصائية قامت بها إذاعة "إن آر دي"، وربطت هذه المساهمة بين نانين وبين منشورات معادية للسامية تم نشرها خلال الحرب العالمية الثانية.