استطلاع حديث: أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان 26% فقط ممن شملهم الاستطلاع راضين عن أداء الرئيس، بانخفاض نقطتين عن استطلاع مماثل في مارس الماضي.

يقترب هذا الرقم من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي تم تسجيله في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء"، وتقل نسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي بمقدار 15 نقطة عن شعبية ماكرون عندما أعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل 2022.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "المؤسسة الفرنسية للرأي العام" (Ifop)، أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.

ومن بين 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47% إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة 7% عن استطلاع الشهر الماضي.

وتعكس الزيادة غضب شريحة كبيرة من الفرنسيين على إصدار ماكرون في 15 أبريل الجاري مرسومًا لتعديل نظام التقاعد (ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد) بموجب آلية دستورية دون عرضه على الجمعية الوطنية (البرلمان) لعدم وجود أغلبية مؤيدة له.