المخرج تامر نادي: مسلسل مذكرات زوج تناول المشكلات الزوجية بشكل معاصر

كشف المخرج تامر نادي، عن تفاصيل مسلسل"مذكرات زوج"، عقب النجاح الذي حققه المسلسل موخرا.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن الخلافات التي تحدث في العلاقات الزوجية، ستظل موجودة عبر العصور المختلفة.



وأكد أن تناول مسلسل "مذكرات زوج"، القضايا الأسرية بطريقة معاصرة، تواكب العصر الحالي.



وتابع: "تناولنا أحداث المسلسل بشكل معاصر مع إضافة بعض العناصر زي السوشيال ميديا وأبلكيشن حياة سعيدة".



وأوضح أن المشاكل الزوجية وأحداث المسلسل تحدث في كل البيوت المصرية، لافتًا إلى أن هناك فتورًا يحدث في العلاقات الزوجية وهو ما تم تناوله في أحداث المسلسل.



وأكد أنه كان يجمعه بطارق لطفي، مسلسل "جزيرة غمام"، في العام الماضي، لافتًا إلى أنهم حققوا نجاحات سويًا.



وأشاد بالفنان طارق لطفي، قائلًا "طارق لطفي فنان موهوب وذكي وفاهم صناعة الفن..وفاهم جدًا الكوميديا وكان عارف يتقمص الدور".



و يناقش مسلسل مذكرات زوج قضايا إجتماعية، وهو من بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وسماء إبراهيم، حازم إيهاب، عمر الشناوي، إدوارد، سارة الشامي، جلا هشام، ومن إخراج تامر نادي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.