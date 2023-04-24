إيطاليا: اتحاد المزارعين يحذر من نقص المياه في بحيرة جاردا

حذر اتحاد المزارعين الإيطاليين (كولديريتي) اليوم الاثنين، من أن بحيرة جاردا في شمال البلاد لا تزال تعاني من الجفاف ونقص المياه.



وسجل أكبر مسطح مائي داخلي في الدولة المتوسطية حاليا مستويات مياه منخفضة للغاية.



وقالت جمعية كولديريتي اليوم الاثنين، إنه رغم التوقعات بهطول أمطار في المنطقة في غضون الأيام المقبلة، إلا أنه لن يمكن تعويض انخفاض منسوب المياه في البحيرة في الأسابيع القليلة الماضية بهذه السرعة. وحذر الاتحاد من أن الجفاف سيكون له آثار هائلة على المنطقة.



ووصلت بحيرة جاردا مؤخرا إلى أدنى منسوب للمياه منذ 70 عاما، وفقا لبيانات الأقمار الاصطناعية من المرصد الأوروبي لمراقبة الجفاف.



وتواجه إيطاليا، وخاصة شمال البلاد، الجفاف منذ فترة. ووفقا للخبراء، فإن هذا يهدد الزراعة والسياحة والشحن والمجتمعات المحلية في المنطقة.



وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة في روما مرسوما في بداية أبريل ينص على اتخاذ تدابير طويلة المدى لمكافحة الجفاف.