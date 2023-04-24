إجلاء المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من العاصمة الخرطوم

أكد نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنه تم إجلاء المئات من موظفي المنظمة الدولية وأسرهم من العاصمة السودانية الخرطوم، ومواقع أخرى في البلاد التي تشهد اضطرابات في الوقت الحالي.

وقال حق، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يقدر التعاون الجاري بين جميع الأطراف في السودان للسماح بتنفيذ عملية الإجلاء دون وقوع حوادث، وأنه شدد على دعوة الأطراف المتورطة في الصراع إلى "الوقف الفوري لأعمال العدوان والسماح بإجلاء جميع المدنيين من المناطق المتضررة من القتال".

وأضاف أن جوتيريش، أكد على التفاني المستمر للأمم المتحدة للوقوف والعمل من أجل الشعب السوداني.