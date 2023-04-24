 روسيا: موسكو على اتصال مع الرياض بعد حادث اختفاء يخت روسي قبالة السواحل السعودية - بوابة الشروق
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روسيا: موسكو على اتصال مع الرياض بعد حادث اختفاء يخت روسي قبالة السواحل السعودية

أرشيفية
أرشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 2:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 2:40 ص

أكدت السفارة الروسية لدى العاصمة السعودية الرياض أن موسكو على اتصال دائم بالسلطات السعودية بعد اختفاء يخت "30 minutes" الروسي قبالة السواحل السعودية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بيان السفارة أن "روسيا تواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقود، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنه".

وأكد السكرتير الثالث في السفارة الروسية بجدة، أندريه بريخوفسكيك، أن السفن السعودية تشارك في البحث عن يخت "30 minutes"، والذي يتكون طاقمه من ثلاثة مواطنين روس.

ويعتقد أن اليخت غادر المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا، وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل الجاري، لكن لم تظهر السفينة هناك قط، واختفت بين السعودية وإريتريا واليمن.


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