ضبط مسجل خطر لاتهامه بسرقة أجهزة من مدرسة في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة أجهزة كمبيوتر و6 مراوح وطباعة من مدرسة في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، عرض شخص "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة القسم- (٢ كيسة كمبيوتر، ٦ مراوح، طباعة) على تجار بيع وشراء الخردة بدائرة القسم، بقصد بيعها ويُشتبه فى كونهم من متحصلات واقعة سرقة.

تم ضبطه وبحوزته الأجهزة المشار إليها "مجهولين المصدر"، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مدرسة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

باستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.