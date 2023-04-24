 محافظ شمال سيناء يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 9:07 م
استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فاطمة الزهراء عز الدين، محمد مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني، أن محافظة شمال سيناء تحتفل هذه الأيام بالعيد القومي 41 للمحافظة، وتتضمن الاحتفالات افتتاح لبعض المدارس، والتي منها مدرسة المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات في مركز العريش.

وتم اللقاء بحضور محمد عبد الله العلاقمي، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بشمال سيناء، وعبد القادر العلاقمي، مدير مكتب وكيل الوزارة، وعاطف العلاقمي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

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