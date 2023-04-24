إعلام روسي: العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوجينسك

كشفت مصادر أمنية روسية، صباح اليوم الاثنين، عن العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوجينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية -دون الكشف عن هويتها- القول إنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".



وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلقها.



في شأن آخر، أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الشك البولندي الدائم في ألمانيا يؤثر على التخطيط العسكري للبلاد.



وقال بيان للمكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: «إلى جانب التطلعات العدوانية تجاه المناطق الغربية من أوكرانيا، تزداد حدة المشاعر المعادية لألمانيا والمخاوف بشأن الادعاءات الانتقامية المحتملة لبرلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة، والتي تم التنازل عنها لبولندا بعد الحرب العالمية الثانية.. ينعكس الشك تجاه ألمانيا في وارسو بالفعل في التخطيط العسكري البولندي».



وأضاف البيان: «نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية تمرين دازليا، في نهاية شهر مارس، للتمرن على الأفعال في حالة وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث تم التحضير لهجوم للاستيلاء على مدينة شتشيتسين ومينائها البحري، وكذلك مطار شتشيتسين-جولينيو، وتبدأ قوات -المعتدي- الاستطلاع».