جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وفقا لبيان مصلحة الجمارك.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي أطقم الطائرات، بواسطة مأمور الجمرك حسام سعد الشافعي تقدم أحد أفراد الطاقم القادم من الشارقة لإنهاء الإجراءات، وبتفتيش حقيبته تلاحظ لمأمور الجمرك وجود عدد من الهواتف المحمولة بين طيات الملابس بالحقيبة.

وباستكمال إجراءات التفتيش، تم ضبط كمية أخرى من التليفونات مخبأة داخل البطانة الداخلية للحقيبة وداخل فتحة الجرار الخلفي لنفس الحقيبة، ومن خلال تفتيش الراكب ذاتيا أسفر عن ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه الموظف بإجمالي 51 هاتفا محمولا ماركة آيفون.

قرر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2023.