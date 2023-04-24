إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أنها اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني لوقف إطلاق النار.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان "منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتقدم الذي جرى إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين واعد جدا"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



ومع دخول المعارك في السودان أسبوعها الثاني، تتوالى التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، وسط مخاوف من نفاد المواد الأساسية من الغذاء، وتوقع موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة.