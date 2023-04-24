توريد 3268 طنا من محصول القمح إلى الشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد 3268 طنًا من محصول القمح إلى الشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري.



وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 1806 أطنان و146 كيلو من محصول القمح اليوم الأحد، منها 27 طنًا، و3 كيلوات بصومعة المنيا الجديدة، و16 طنًا و848 بصومعة بني مزار، و606 و41 كيلو بصومعة الشيخ فضل، و669 و657 بصومعة البهنسا، و448 طنًا و350 كيلو بصومعة نفرتيتي، و8 أطنان و689 بشونة أبو قرقاص، و24 طنًا و831 كيلو بشونة المسيد بالعدوة.



كما تم توريد 4 أطنان و745 كيلو بشونة إبوان مطاي، بالإضافة إلي 1462 و235 طنًا سابقا، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكل الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.



وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد على متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر، والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.