تراجع أسعار الغذاء عالميا يساهم في تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم محليا

البنا: صعود التضخم من جديد مرتبط بحركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة

شفيع: زيادة أسعار الطاقة لها تأثير قوى على معدلات التضخم



ساهم تراجع أسعار الغذاء عالميا فى تقليل حدة ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال الأشهر الماضية، وفق عدد من المحللين، لكنهم يرون أن أى تحركات سيشهدها سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ستدفع معدلات التضخم إلى الصعود أكثر.

وتراجع مؤشر «الفاو» للأغذية بـ2.1% خلال شهر مارس الماضى للشهر الثانى عشر على التوالى منذ أن بلغ ذروته قبل عام، وخلال الـ 12 شهرا الماضية تراجع مؤشر الفاو للأغذية بنسبة 20.5% ليسجل أقل مستوياته فى مارس مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

قال يوسف البنا، محلل الاقتصاد بـ«نعيم لتداول الأوراق المالية»، إن الانخفاض الذى شهدته أسعار الغذاء عالميا ساهم فى تراجع حدة مستويات التضخم محليا، ولكن ارتفاعها من جديد خلال الفترة المقبلة، مرتبط بحركة سعر الصرف، خاصة أننا دولة مستوردة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا فى الأسعار إذا استقر سعر الصرف، كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بدءًا من النصف الثانى من العام الحالى إذا لم يحدث تحريك آخر فى سعر الصرف.

وتراجعت قيمة الجنيه منذ مارس من العام الماضى، وحتى يناير الماضى بنسبة تتجاوز 50% ليصل سعر الدولار إلى مستوى 30.95 جنيه مقابل 15.77 جنيه فى مارس 2022.

وتراجع معدل التضخم فى إجمالى الجمهورية خلال مارس الماضى إلى 33.9% مقابل 32.9% فى فبراير السابق، كما انخفض معدل التضخم الأساسى فى مارس إلى 39.5% مقابل 40% فى فبراير.

ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن أسعار الغذاء العالمية لم تصل بعد إلى مستوياتها قبل أزمة كوفيد ــ 19 والحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تراجعاتها الأخيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير قوى على معدلات التضخم، قائلا إن قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج مؤخرا سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مما سيرفع معدلات التضخم من جديد.

وفى مطلع الشهر الحالى قررت «أوبك+» خفض الإنتاج بما يزيد عن مليون برميل يوميا، ابتداءً من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الحالى.

وأضاف أنه من الصعب أن نشهد تراجعا فى مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر دولة مستوردة لذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم مرتبط بالتحركات التى سيشهدها سعر الصرف رغم الانخفاضات التى شهدتها أسعار الغذاء.

وتوقع شفيع تراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالى مع التدفقات النقدية المتوقعة من صفقات بيع الشركات الحكومية المنتظرة لعدد من الصناديق السيادية الخليجية.

وأعلنت الحكومة فى فبراير الماضى طرح 32 شركة فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات من القطاع الخاص، فيما تستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية 2023 من هذه الطروحات.

قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات المالية: إن تراجع أسعار الغذاء دعم انخفاض معدلات التضخم عالميا، خاصة بعد تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، كما ساهم فى تقليل حدة ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال الفترة الماضية.

وتوقع معطى تراجع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، فى حالة استقرار سعر الصرف، «ونكون تخطينا ذروة ارتفاع معدلات التضخم، ولكن فى حالة حدوث تحركات جديدة لسعر الصرف فمن المتوقع عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد».

وأعلنت روسيا خلال مارس الماضى تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما ما ساهم فى دفع أسعار الحبوب للتراجع خلال مارس الماضى، كما خفف الاتفاق من المخاوف بشأن نقص الغذاء فى أفريقيا، حيث تعتمد القارة بشكل كبير على الصادرات من أوكرانيا، أحد منتجى الحبوب الرئيسيين فى العالم.