مايان السيد: وافقت على العمل مع يسرا في مسلسل 1000حمد الله على السلامة بدون معرفة التفاصيل

قالت الفنانة الشابة مايان السيد، إن مشاركتها في مسلسل «1000حمد الله على السلامة» في الموسم الرمضاني «2023»؛ لم تكن التجربة الأولى التي تجمعها بالفنانة يسرا، مشيرة إلى أنه سبق العمل منذ عامين بمسلسل حرب أهلية.

وكشفت خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، عن موافقتها على خوض التجربة الثانية مع الفنانة يسرا، دون السؤال عن تفاصيل الدور أو قصة المسلسل وفريق العمل المشارك.

وأعربت عن حبها الشديد للفنانة يسرا، قائلة: «كان حلم من أحلامي أني أقابلها، وكنت محظوظة ومبسوطة للغاية بمشاركتها في مسلسل العام قبل الماضي، والدور معاها كسر الدنيا، وكل يوم كنت بتعلم منها».

وأضافت أنها المرة الأولى التي تشارك فيها عمل كوميدي، معقبة: «في البداية مكنتش واثقة في نفسي، لكن الانسجام بين فريق العمل؛ منحنى الثقة في تجربة أشياء جديدة وسعدت بالعمل معاهم لأنهم أصبحوا عائلتي الثانية».