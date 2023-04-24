رينو تؤكد قدرتها على مواجهة الضغوط السعرية لشركة تسلا بسوق السيارات الكهربائية

قال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، إن الشركة قادرة على استيعاب حرب الأسعار التي تمارسها منافستها تسلا في سوق السيارت الكهربائية، حيث تركز الشركة الفرنسية على خططها لطرح طرز جديدة ستستفيد من ابتكاراتها في مجال البرمجيات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي ميو القول، إن شركة أمبير لإنتاج السيارات الكهربائية والبرمجيات التابعة لشركة رينو تتحرك وفقا للمخطط وستساعد في خفض أسعار السيارات الكهربائية.



من ناحية أخرى، قال دي ميو إن رينو تتعاون مع مستشاريها لتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية الطرح العام الأولي لشركة أمبير في البورصة، لكن "هناك الكثير من العمل" في مشروع يستهدف جعل السيارات الكهربائية قابلة للتحديث من خلال تحديث البرمجيات وتحسين قيمة السيارات.



وأضاف دي ميو، أن رينو تستطيع مواجهة تخفيضات الأسعار التي تقوم بها تسلا في سوق السيارات الكهربائية، مضيفا أنه يعمل من أجل التأكد من إنتاج سيارة كهربائية تستطيع أن تحتفظ بجودتها لمدة خمس سنوات مقبلة.



وخفضت شركة تسلا أسعار سياراتها في السوق الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي.



وأعلنت الشركة خفض أسعار الفئات الثلاث من سيارتها الأفضل مبيعا موديل واي بمقدار 3000 دولار بما يعادل 6% من السعر الابتدائي لكل فئة.



كما خفضت سعر السيارة الصالون الصغيرة موديل 3 بمقدار 2000 دولار بما يعادل 5% من السعر الابتدائي.



في الوقت نفسه يقول بعض محللي قطاع السيارات إن تراجع الطلب على سيارات تسلا نتيجة دخول منافسين جدد إلى السوق قد يكون أحد أسباب خفض الأسعار.



ويقول آخرون، إن تسلا تستخدم هامش أرباحها الكبير للحصول على حصة سوقية من منافسيها.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة تسلا خططا لخفض الأسعار في أوروبا حيث تتحسن القدرة الإنتاجية في القارة.