الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في بلاده

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في البلاد، وذلك حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي" ، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).