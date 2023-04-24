أوكرانيا وإستونيا توقعان إعلانا مشتركا لدعم عضوية كييف بالاتحاد الأوروبي والناتو

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مع رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، إعلانا مشتركا بشأن دعم صيغة السلام الأوكرانية ودعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، وذلك خلال زيارة كالاس لأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية - في بيان لها - أن زيلينسكي وكالاس ناقشا مجموعة كبيرة من قضايا التعاون في تعزيز الأمن، وسبل زيادة الضغط على روسيا، وتنسيق التعاون في إعمار أوكرانيا، وكذلك مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وفي أعقاب الاجتماع، وقع الطرفان إعلانا مشتركا كرس الدعم لصيغة السلام الأوكرانية والاستعداد للتعاون الوثيق لمحاكمة روسيا من خلال إنشاء محكمة دولية خاصة، فضلا عن الحاجة إلى وضع إطار قانوني للاستخدام العملي للأصول الروسية المجمدة لإعمار أوكرانيا.

كما يؤكد الإعلان دعم إستونيا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ويشيد بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية.

ويشير الإعلان أيضا إلى الاستعداد للتعاون لتقريب أوكرانيا من عضوية الناتو وخاصة في سياق قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو المقبل، وكذلك الالتزام بتنسيق الإجراءات المشتركة لضمان أمن أوكرانيا حتى قبل عضويتها في الحلف.