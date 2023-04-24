استمرار عمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين من السودان لليوم الثاني على التوالي

تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين من العاصمة السودانية الخرطوم، مع إجلاء دفعتين جديدتين من المواطنين، اليوم الاثنين، عبر رحلات جوية بين الخرطوم وجيبوتي، تنفذها القوات الجوية الفرنسية، ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 491 شخصا.

وأفاد بيان مشترك بين وزيرة أوروبا والشئون الخارجية ووزير الجيوش الفرنسي، بأن من بين من تم إجلاؤهم 196 مواطنا فرنسيا أرادوا مغادرة السودان، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين من 36 جنسية أخرى معظمهم من جنسيات أوروبية، وأيضا من إفريقيا وأمريكا وآسيا، وتم نقلهم إلى جيبوتي.

وكانت السفارة الفرنسية في السودان، من أجل تنفيذ والتنسيق لهذه العملية، وكذا مركز الأزمات والدعم التابع للوزارة، والذي شكل خلية لإدارة الأزمة منذ 15 أبريل، على اتصال دائم بالمواطنين الفرنسيين المتواجدين في البلاد، وأيضا على اتصال دائم بكل شركاء فرنسا.

كما تواصل وزارتا الخارجية والدفاع جهودهما لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين، فضلا عن الاتصال الدائم مع الشركاء الأوروبيين.