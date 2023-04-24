إيران تفرض عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

أعلنت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية في بيان، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ووفقا للبيان "فإن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وفقا لقرار السلطات المعنية وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر وكإجراء مضاد، فرضت عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني وتشجيعها، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران، فضلاً عن المشاركة في تشديد العقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني والذي يعد إرهابا اقتصاديا".



وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على اثنين من نواب البرلمان الإيراني، ورائد في الحرس الثوري الإيراني وشركة خدمات هاتف محمول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.



وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وهي بمثابة السجل القانوني للوائح التكتل، إن شركة "آرين تل" الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول تساهم في عمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومة الإيرانية "لقمع المعارضة والأصوات الناقدة في إيران".



وتنطوي العقوبات الجديدة على حظر السفر، وتجميد الأصول لدى الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع أولئك المدرجين في القائمة المعنية.



كما استهدفت العقوبات أعضاء المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي هيئة استثمارية تمول نظام طهران.



وفي المجمل تم استهداف ما مجموعه ثمانية أشخاص.



وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي أصبحت الآن سارية المفعول رسميا، حيث احتج متظاهرون من الشتات الإيراني في بروكسل.



وتطبق الإجراءات العقابية الآن على 211 فردا إيرانيا و35 منظمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.