مخرج مسلسل المحمية: العمل يناقش قضايا ومفاهيم لإعلاء قيم الأخلاق في المجتمع

كشف المخرج حسين مجدي، مخرج مسلسل "المحمية"، عن أهمية التفاصيل التي تم عرضها من خلال المسلسل.

وقال خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن الطفل يرغب أن يعيش الشخصية التي يراها في "الكارتون"، ويري نفسه البطل، متابعا "الطفل بيشوف نفسه في الحدوتة وبيكون عايز يخوض المغامرة".

وأضاف أن الحلقات كانت تتضمن أهمية الحفاظ على البيئة، بإلإضافة لقيم أخلاقية.

وأكد أن مسلسل "المحمية"، يناقش القضايا والمفاهيم المختلفة لإعلاء قيم الأخلاق، والبعد عن التكبر، ومساعدة الاصدقاء.

يشارك في أصوات شخصيات مسلسل المحمية عدد كبير من صناع الدوبلاج وهم: زياد الجندي، ولمى هاني، وأحمد خالد الشرقاوي، جهاد أبوالعينين، جلال الهجرسي وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى، ومعتز الشاذلي، من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.