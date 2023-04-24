وزير خارجية إسرائيل يؤكد احتجاز برلماني أردني للاشتباه بتهريب أسلحة

أكد وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، اليوم الإثنين، احتجاز بلاده نائبا أردنيا، للاشتباه في تهريبه أسلحة.



جاء ذلك في تصريح لكوهين لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، وصف فيه الحادث بالـ"خطير للغاية".



وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، عبر موقع التواصل "تويتر"، أمس الأحد، أن السلطات الأردنية على اتصال بإسرائيل "لتوضيح التفاصيل الدقيقة للقضية".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النائب تم احتجازه عند دخوله الضفة الغربية في نهاية الأسبوع، وهو بحوزته حوالي 200 سلاح ناري، و100 كيلوجرام من الذهب، وقد أثار ثقل سيارة النائب الأردني شكوك المسؤولين الإسرائيليين.



وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فقد تم تسليم النائب إلى جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك).



وكانت السلطات الإسرائيلية، أوقفت النائب الأردني عماد العدوان، يوم أمس الثلاثاء، بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.



ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تلقت شرطة الجمارك الإسرائيلية، التي من المفترض ألا تقوم بتفتيش عضو برلماني، معلومات استخباراتية تتعلق بعماد العدوان، وقامت بتفتيشه نتيجة لذلك.



وذكر الادعاء الإسرائيلي أنه تم ضبط النائب في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.



يُذكر أن الخط الذي تسيطر عليه إسرائيل ويؤدي إلى معبر جسر اللنبي المُقام على نهر الأردن، يُعد النقطة البرية الوحيدة التي تربط بين الضفة الغربية والعالم العربي.



وتردد وفقا للصحيفة، أن الشرطة اكتشفت خلال عملية التفتيش محاولته تهريب 100 كيلوجرام من الذهب، و12 قطعة سلاح طويلة، و12 مسدسا "زد آي جي" و167 مسدس جلوك إلى داخل إسرائيل.