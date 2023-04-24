مع تحقيقه مايقرب من 7 ملايين جنيه وتصدره في قائمة أعلى الإيرادات في موسم عيد الفطر، نجح فيلم يوم 13 في استخدام تقنية ثلاثي الأبعاد في جذب الجمهور، ومنحه مشاهد سينمائية رائعة تنافس أفلام هوليوود في فئة الإثارة والتشويق والجريمة.

وتناول الجمهور الذي شاهد الفيلم العديد من المشاهد المبهرة والتي ظهرت من بداية الفيلم حتى نهايته، وأثارت خوف المشاهدين وتوتره، ما يؤكد حرفية صنع المشاهد والواقعية التي أضافتها تقنية ثلاثي الأبعاد.

كانت البداية مع مشهد دخول بطل الفيلم عز الدين للقصر المهجور حيث يواجه مجموعة أحداث غامضة ومخيفة خلال محاولته استكشاف القصر المغلق منذ سنوات.

ومع توالي الأحداث، يحبس المشاهدين أنفاسهم في مشهد مثير لشريف منير في دور دكتور قيسون الذي يستعين به عز الدين لحل لغز القصر. وأثناء تركيب الكاميرات يتعرض للوقوع من على السلم نتيجة قوى خفية تدفع السلم، ليصبح قلوب المشاهدين معلقة مع سقوط شريف منير من الطابق الثاني.

ومن المشاهد التي لفتت انتباه الجمهور منذ ظهوره في الإعلان الرسمي، مشهد دينا الشريني وهي نائمة في السرير قبل أن ترتفع فجأة نتيجة قوى غامضة لتصطدم بسقف الغرفة، وتتعرض للاختناق.

فيلم يوم 13 بطولة: أحمد داود، ودينا الشربيني، تأليف وإخراج وائل عبدالله