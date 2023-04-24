وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون حرب أوكرانيا وسط غضب من تصريحات صينية

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الإثنين، للتنديد بالتصريح "غير المقبول تماما" للسفير الصيني لدى فرنسا، لو شاي، والذي يشكك في استقلال دول الاتحاد السوفيتي السابق.



من جانبه، قال جان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، إن بلاده "تدين مثل هذا التصريح، وتأمل في أن يعيد رؤساء هذا السفير الأمور إلى نصابها الصحيح".



ومن ناحية أخرى، انتاب وزير خارجية إستونيا الجديد، مارجوس تساكنا، ونظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، نفس الشعور بالغضب إزاء التصريح المثير للجدل، والذي قال عنه لاندسبيرجيس، "إنه غير مقبول تماما".



وأشار لاندسبيرجيس، إلى وجود صلة مباشرة بين تصريح السفير الصيني، و"الدعاية الخاصة بموسكو"، قبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال: "لقد شككوا في الحدود، وشككوا في وحدة أراضي الدول، تلك هي الروايات التي كنا نسمعها من موسكو".



وعلى صعيد متصل، كان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أكثر تسامحا، وقال وهو حريص على التأكيد على معارضته للتصريحات، إن بكين لا يزال لها دور في تحقيق عملية السلام بأوكرانيا.



فيما قال وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس، على تويتر، إنه يتوقع ردا "قويا وموحدا"، من الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات.



وعلى خلفية الجدل بشأن تصريحات السفير الصيني، يخيم اتفاق أوروبي غير مكتمل لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية على الاجتماع في لوكسمبورج.



وعلى تويتر، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي سيشارك في الاجتماع، من خلال اتصال عبر تقنية الفيديو، الجدل الأوروبي، واصفا التأخيرات بأنها محبطة وأنها ستكلف المزيد من أرواح الأوكرانيين.



ووفقا لدبلوماسيين أوروبيين، تصر فرنسا على أن كل المكونات في ذخيرة المدفعية التي اشتراها التكتل بشكل مشترك، كجزء واحد من حزمة الإمدادات، يجب أن تكون قادمة من الاتحاد الأوروبي.



وتعتبر الخطوة جزءا من مسعى فرنسي لتعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي، وتقليل الاعتماد على مناطق أخرى من العالم.



كما سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات المرتقبة على روسيا، حيث بدأت مشاورات بشأن فرض حزمة حادية عشرة من العقوبات.



كما من المتوقع فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب حملة النظام القمعية على المتظاهرين المناهضين للحكومة، إضافة إلى سوريا جراء حملات القمع الحكومية.



وعلى جدول أعمال الاجتماع، سيتم أيضا بحث تفاقم الصراع في السودان، حيث تدور معارك عنيفة بين فصائل عسكرية متناحرة منذ أكثر من أسبوع.



وسيكون الغائب الأبرز في الاجتماع، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي ألغت مشاركتها جراء الوضع في السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في برلين أمس الأحد.